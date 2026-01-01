Малков выразил соболезнования в связи с новогодним терактом ВСУ
Политик назвал теракт «варварским, которому нет и никогда не может быть оправдания». «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, всем пострадавшим — скорейшего выздоровления. Херсонская область — подшефный для нас регион. Поручил связаться с администрацией области, окажем всю необходимую помощь», — написал глава региона.
Павел Малков выразил соболезнования в связи с новогодним терактом ВСУ. Соответствующее сообщение губернатор оставил в соцсетях 1 января. Политик назвал теракт «варварским, которому нет и никогда не может быть оправдания».
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, всем пострадавшим — скорейшего выздоровления.
Херсонская область — подшефный для нас регион. Поручил связаться с администрацией области, окажем всю необходимую помощь», — написал глава региона.
Напомним, при ударе ВСУ по гостинице и кафе в Херсонской области в новогоднюю ночь погибли 24 человека. Возбуждено уголовное дело.