Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
Вчера 12:13
756
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
31 декабря 2025 15:18
1 347
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
30 декабря 2025 20:15
1 163
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
29 декабря 2025 13:05
8 634
Малков рассказал, какой у него мотоцикл и с какой скоростью он передвигается

Павел Малков рассказал, какой у него мотоцикл и с какой скоростью он передвигается. От этом губернатор поделился в интервью для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2025».

"У меня большой чоппер, на котором я очень спокойно передвигаюсь. И здесь тоже хочу сказать, что мотоцикл-мотоциклу — рознь. Летом был случай, когда ехал по трассе в Рязанской области со скоростью около 90 км/ч. И вдруг меня обогнал другой мотоцикл и мгновенно ушел в точку на горизонте. Только и успел заметить, что на нём ехали два человека. Думаю, это было не меньше 250 км/ч. Любой камушек, что-то под колесо попало, кто-то выбежал и все… Зачем?

Я же получаю наслаждение от езды. Езжу небыстро. И надо всегда уважать участников движения, все вокруг контролировать и никому не создавать проблем на дороге. И тогда получаешь удовольствие. Когда едешь за рулём мотоцикла, то видишь все вокруг, чувствуешь запахи, ветер. Это просто потрясающее чувство. Не так часто получается, как хотелось бы, но мне это нравится. Рекомендую всем пробовать разные виды активности, но при этом всегда помнить про чувство меры и ответственность, в том числе перед своими близкими", — заявил глава региона.

Интервью целиком читайте в спецпроекте «Итоги года 2025».