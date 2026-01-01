Малков рассказал, какой у него мотоцикл и с какой скоростью он передвигается

Павел Малков рассказал, какой у него мотоцикл и с какой скоростью он передвигается. От этом губернатор поделился в интервью для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2025».

"У меня большой чоппер, на котором я очень спокойно передвигаюсь. И здесь тоже хочу сказать, что мотоцикл-мотоциклу — рознь. Летом был случай, когда ехал по трассе в Рязанской области со скоростью около 90 км/ч. И вдруг меня обогнал другой мотоцикл и мгновенно ушел в точку на горизонте. Только и успел заметить, что на нём ехали два человека. Думаю, это было не меньше 250 км/ч. Любой камушек, что-то под колесо попало, кто-то выбежал и все… Зачем?

Я же получаю наслаждение от езды. Езжу небыстро. И надо всегда уважать участников движения, все вокруг контролировать и никому не создавать проблем на дороге. И тогда получаешь удовольствие. Когда едешь за рулём мотоцикла, то видишь все вокруг, чувствуешь запахи, ветер. Это просто потрясающее чувство. Не так часто получается, как хотелось бы, но мне это нравится. Рекомендую всем пробовать разные виды активности, но при этом всегда помнить про чувство меры и ответственность, в том числе перед своими близкими", — заявил глава региона.

Интервью целиком читайте в спецпроекте «Итоги года 2025».