Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
8 часов назад
650
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
Вчера 15:18
1 307
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
30 декабря 2025 20:15
1 139
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
29 декабря 2025 13:05
8 498
Киев впервые признал готовность к уступкам территорий из-за заморозки военной помощи США

Киев впервые признал готовность к уступкам территорий из-за заморозки военной помощи США. Об этом со ссылкой на NYT пишет РБК.

Это произошло в марте на переговорах с Вашингтоном в Саудовской Аравии. По данным газеты, тогда Рубио разложил на столе большую карту Украины и спросил, какие абсолютные красные линии Киева.

Умеров начертил действующую линию соприкосновения, в том числе через Харьковскую, Запорожскую и Херсонскую области и Донбасс, а также заявил о намерении вернуть под контроль ЗАЭС и Кинбурнскую косу.

«Впервые Зеленский через своих представителей дал понять: ради достижения мира он готов отказаться от 20% территории своей страны», — подчёркивается в статье.

Украинцы «оказались в ловушке», говорили после этого друг другу советники Трампа. В тот же день президент США распорядился возобновить поставки помощи, отмечает издание.