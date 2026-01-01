Киев впервые признал готовность к уступкам территорий из-за заморозки военной помощи США

Киев впервые признал готовность к уступкам территорий из-за заморозки военной помощи США. Об этом со ссылкой на NYT пишет РБК.

Это произошло в марте на переговорах с Вашингтоном в Саудовской Аравии. По данным газеты, тогда Рубио разложил на столе большую карту Украины и спросил, какие абсолютные красные линии Киева.

Умеров начертил действующую линию соприкосновения, в том числе через Харьковскую, Запорожскую и Херсонскую области и Донбасс, а также заявил о намерении вернуть под контроль ЗАЭС и Кинбурнскую косу.

«Впервые Зеленский через своих представителей дал понять: ради достижения мира он готов отказаться от 20% территории своей страны», — подчёркивается в статье.

Украинцы «оказались в ловушке», говорили после этого друг другу советники Трампа. В тот же день президент США распорядился возобновить поставки помощи, отмечает издание.