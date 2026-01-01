А что в кино? «Чебурашка-2», «Буратино» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Семейная фэнтезийная комедия «Чебурашка-2» (Россия). Прошёл год с тех пор, как Чебурашка поселился у Гены. По мере взросления между ними возникают разногласия. После неудачного праздника Чебурашка вместе с друзьями отправляется в горы, что приводит к череде опасных приключений. Взрослым предстоит объединиться, чтобы вернуть детей и восстановить доверие.

Семейный фильм «Буратино» (Россия). Одинокий мастер загадывает желание о сыне, и волшебным образом на свет появляется деревянный мальчик. Стремясь понять себя и доказать, что он настоящий, Буратино отправляется в путешествие, полное испытаний и открытий.

Семейный приключенческий фильм «Простоквашино» (Россия). Мальчик по прозвищу Дядя Фёдор, не найдя понимания у родителей, уезжает в деревню вместе с новыми друзьями — котом и псом. Вдали от дома им предстоит научиться самостоятельности и ответственности.

