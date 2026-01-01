Рязань
Итоги года New
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
8 часов назад
650
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
Вчера 15:18
1 307
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
30 декабря 2025 20:15
1 139
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
29 декабря 2025 13:05
8 498
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
А что в кино? «Чебурашка-2», «Буратино» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Семейная фэнтезийная комедия «Чебурашка-2» (Россия). Прошёл год с тех пор, как Чебурашка поселился у Гены. По мере взросления между ними возникают разногласия. После неудачного праздника Чебурашка вместе с друзьями отправляется в горы, что приводит к череде опасных приключений. Взрослым предстоит объединиться, чтобы вернуть детей и восстановить доверие.

Семейный фильм «Буратино» (Россия). Одинокий мастер загадывает желание о сыне, и волшебным образом на свет появляется деревянный мальчик. Стремясь понять себя и доказать, что он настоящий, Буратино отправляется в путешествие, полное испытаний и открытий.

Семейный приключенческий фильм «Простоквашино» (Россия). Мальчик по прозвищу Дядя Фёдор, не найдя понимания у родителей, уезжает в деревню вместе с новыми друзьями — котом и псом. Вдали от дома им предстоит научиться самостоятельности и ответственности.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».