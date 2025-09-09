Золото подорожало до исторического максимума

На бирже Comex цена декабрьского фьючерса на драгоценный металл превысила $3,7 тыс. за тройскую унцию, согласно данным торгов. По состоянию на 16:27 по московскому времени стоимость золота увеличилась на 0,43%, достигнув отметки в $3 701,7. Впоследствии рост продолжился, и цена на унцию поднялась до $3 703,4.