Жители дома на Березовой пожаловались на состояние жилого комплекса

Жители дома по адресу Березовая 5к1 выразили недовольство состоянием своего жилого комплекса. Об этой сообщили в телеграм-канале «RZN LIFE». По их словам, территория «стремительно превращается в свалку». За последнюю неделю ситуация значительно ухудшилась: мусор не вывозится, а кучи отходов лежат на асфальте уже несколько дней. Жильцы также упомянули, что ворота, ранее закрывающие территорию, теперь не функционируют, а освещение по периметру дома отсутствует. Рязанцы выразили надежду на помощь со стороны Администрации и Жилинспекции в решении данных проблем.

Фото: RZN LIFE