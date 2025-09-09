Жители дома на Березовой пожаловались на состояние жилого комплекса
Жители дома по адресу Березовая 5к1 выразили недовольство состоянием своего жилого комплекса. Об этой сообщили в телеграм-канале «RZN LIFE». По их словам, территория «стремительно превращается в свалку». За последнюю неделю ситуация значительно ухудшилась: мусор не вывозится, а кучи отходов лежат на асфальте уже несколько дней. Жильцы также упомянули, что ворота, ранее закрывающие территорию, теперь не функционируют, а освещение по периметру дома отсутствует. Рязанцы выразили надежду на помощь со стороны Администрации и Жилинспекции в решении данных проблем.
Фото: RZN LIFE