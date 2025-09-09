За ночь над территорией России уничтожили 31 украинский БПЛА

Прошлой ночью над территорией Российской Федерации перехватили и уничтожили 31 украинский БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. 15 беспилотников сбили над акваторией Черного моря, 7 — над территорией Белгородской области, 3 — над Курской областью, по 2 БПЛА — над территорией Республики Крым и Краснодарского края, по 1 — над Тамбовской и Воронежской областями.