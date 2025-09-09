В Скопинском районе водитель лишился автомобиля за вождение в нетрезвом виде

В Скопинском районе 22-летнего жителя признали виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Судебное разбирательство по делу проходило в Скопинском районном суде, где мужчину осудили по части 1 статьи 264.1 УК РФ. По данным дела, в сентябре 2025 года молодой человек был задержан сотрудниками ГИБДД за вождение в нетрезвом состоянии. Он ранее уже подвергался административному наказанию за отказ от прохождения медосвидетельствования. Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев принудительных работ с удержанием 15% из заработной платы. Кроме того, водителя лишили права управления транспортом на срок 2 года и 10 месяцев. Его автомобиль конфисковали в доход государства.

