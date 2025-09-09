В Рыбном отключили воду 9 сентября

Сегодня, 9 сентября, в Рыбном Рязанской области вновь произошло аварийное отключение водоснабжения. Об этом сообщает «Рыбное.net». Жители жалуются на отсутствие воды на улицах: Юбилейная, Большая, Крымская, Прогресса и в соседних районах. По данным местных властей, специалисты уже работают на месте. Временно приостановил работу бассейн ФСК «Звезда». Сроки восстановления подачи воды пока не обозначены.