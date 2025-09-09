В рязанском лесу пропали два человека

Отмечается, что мужчина и женщина ушли 8 сентября 2025 года в лес и не вернулись. Приметы 42-летнего Александра Козлова: рост — 175 сантиметров, плотного телосложения, лысый, глаза — серые. Он был в синей футболке и шортах, черных сандалях. Приметы Юлии: рост — 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы — светлые, глаза — карие. Она была в черной футболке, спортивном костюме, синих тапочках, белом платке. Любую информацию о пропавших попросили сообщать по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52.

