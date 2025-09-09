Рязань
Работы проведут до конца 2025 года. Глава рязанского минцифры Максим Соников сообщил, что планируется расширение покрытия для восьми населенных пунктов Рязанского района — это Дядьково, Поляны, Гурейкино Мурмино, Заборье, Затишье, Ласково, Красный восход. Также дополнительную станцию запустят в Агро-Пустыни. В регионе уже открыли пять базовых станций, позволяющих улучшить зону покрытия. Всего по словам Соникова, за пять лет в регионе открыли 58 базовых станций.

В Рязанской области откроют еще 17 базовых станций сотовой связи до конца 2025 года. Во вторник, 9 сентября, эту информацию сообщили на заседании рязанского правительства.

Глава рязанского минцифры Максим Соников сообщил, что планируется расширение покрытия для восьми населенных пунктов Рязанского района — это Дядьково, Поляны, Гурейкино Мурмино, Заборье, Затишье, Ласково, Красный восход. Также дополнительную станцию запустят в Агро-Пустыни.

В регионе уже открыли пять базовых станций, позволяющих улучшить зону покрытия. Всего по словам Соникова, за пять лет в регионе открыли 58 базовых станций.

Он также сообщил, что до 9 ноября жители поселков могут проголосовать за свой населенный пункт на Госуслугах или отправив письмо в Минцифры РФ. Сейчас уже проголосовали более 900 человек. Среди лидеров — Ново-Сергиевка Александро-Невского района, Турово Ряжского округа, Любовниково Касимовского округа, Трудолюбовка Сасовского округа.

«900 жителей — это ни о чем. Прошу организовать голосование. Контролировать цифры по голосованию поручаю минцифры», — подчеркнул губернатор Павел Малков.