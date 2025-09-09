В Рязанской области откроют еще 17 базовых станций сотовой связи

Работы проведут до конца 2025 года. Глава рязанского минцифры Максим Соников сообщил, что планируется расширение покрытия для восьми населенных пунктов Рязанского района — это Дядьково, Поляны, Гурейкино Мурмино, Заборье, Затишье, Ласково, Красный восход. Также дополнительную станцию запустят в Агро-Пустыни. В регионе уже открыли пять базовых станций, позволяющих улучшить зону покрытия. Всего по словам Соникова, за пять лет в регионе открыли 58 базовых станций.

Он также сообщил, что до 9 ноября жители поселков могут проголосовать за свой населенный пункт на Госуслугах или отправив письмо в Минцифры РФ. Сейчас уже проголосовали более 900 человек. Среди лидеров — Ново-Сергиевка Александро-Невского района, Турово Ряжского округа, Любовниково Касимовского округа, Трудолюбовка Сасовского округа.

«900 жителей — это ни о чем. Прошу организовать голосование. Контролировать цифры по голосованию поручаю минцифры», — подчеркнул губернатор Павел Малков.