В Рязанской области осудят мужчину за ограбление несовершеннолетнего
Следствием установлено, что в июле 2025 года на одной из улиц города Михайлова пьяный мужчина с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, украл у несовершеннолетнего прохожего ценности. При этом обвиняемый угрожал потерпевшему. После злоумышленник скрылся. Вскоре его задержали и отправили под домашний арест. Следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело направлено в суд.
