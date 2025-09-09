В Рязанской области осудят мужчину за ограбление несовершеннолетнего

Следствием установлено, что в июле 2025 года на одной из улиц города Михайлова пьяный мужчина с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, украл у несовершеннолетнего прохожего ценности. При этом обвиняемый угрожал потерпевшему. После злоумышленник скрылся. Вскоре его задержали и отправили под домашний арест. Следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело направлено в суд.

В Рязанской области осудят мужчину за ограбление несовершеннолетнего. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствием установлено, что в июле 2025 года на одной из улиц Михайлова пьяный мужчина с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, украл у несовершеннолетнего прохожего ценности. При этом обвиняемый угрожал потерпевшему.

После злоумышленник скрылся. Вскоре его задержали и отправили под домашний арест.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело направлено в суд.