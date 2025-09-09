В Рязани закроют движение транспорта по 3-му Михайловскому проезду

Движение транспорта по 3-му Михайловскому проезду в районе дома № 3 закроют с 09:00 до 17:00 16 сентября. Причина — ремонт газопровода. На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ огородят. Администрация города призвала рязанцев учитывать информацию при планировании маршрута.