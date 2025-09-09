Рязань
В Рязани пропала 73-летняя пенсионерка
В Рязани пропала 73-летняя Наталья Александровна Нестерова (Клевчикова). Пост об этом опубликован в соцсетях ПСО «ЛизаАлерт».

Местонахождение женщины неизвестно с 5 сентября.

Пропавшая имеет рост 167 см, худощавое телосложение, седые волосы и серо-зелёные глаза. На момент исчезновения Наталья была одета в чёрную куртку, голубую олимпийку, синие джинсы и кроссовки, а также носила коричневую кепку.

Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112; +7 (920) 632-62-79.