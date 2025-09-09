В Рязани пройдет выставка «Пойдем домой!»

Выставка состоится 14 сентября в 11:00 в Лесопарке. Принять участие могут все: от тех, у кого на передержке есть подопечный, до кураторов бездомных животных. Для этого необходимо до 11 сентября записаться по телефону +7 (903) 640-78-88 и успеть на регистрацию, которая начинается в день мероприятия с 10:00. Для участия в выставке у животного должен быть ветеринарный паспорт со всеми прививками (комплекс и бешенство). На мероприятии будет работать ветеринарный контроль. Возрастное ограничение — 0+

