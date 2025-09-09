В Рязани произошло ДТП с участием «Ниссана»

По словам очевидцев, авария случилась днем 9 сентября на улице Дзержинского. Судя по кадрам, столкнулись фура и «Ниссан». Машины получили механические повреждения. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.