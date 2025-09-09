В Рязани произошло ДТП с участием «Ниссана»
По словам очевидцев, авария случилась днем 9 сентября на улице Дзержинского. Судя по кадрам, столкнулись фура и «Ниссан». Машины получили механические повреждения. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязани произошло ДТП с участием «Ниссана». Кадры разместили в группе «ПУВР» в «ВК».
По словам очевидцев, авария случилась днем 9 сентября на улице Дзержинского. Судя по кадрам, столкнулись фура и «Ниссан». Машины получили механические повреждения.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Фото и видео: группа «ПУВР» в «ВК»