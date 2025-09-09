В Рязани приостановят земляные работы на время выборов

В Рязани приостановят земляные работы на время выборов. Об этом предупредила пресс-служба горадминистрации со ссылкой на распоряжение мэра Виталия Артемова.

Мера связана с необходимостью обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения избирательных участков. С 08:00 10 сентября до 08:00 15 сентября в областном центре прекратят все земляные работы, кроме аварийных.

Муниципальным предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности также рекомендовали воздержаться от такой деятельности, а также проконтролировать подрядчиков, с которыми уже заключены договоры.