В Рязани нашли пропавшую пенсионерку. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт».

Местонахождение Натальи Н. не было известно с 5 сентября 2025 года. Сообщалось, что женщина не ориентируется в пространстве.

9 сентября стало известно, что ее нашли живой. Подробности поисков не разглашаются.