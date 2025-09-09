В Рязани машина такси попала в ДТП

ДТП произошло во вторник, 9 сентября, на улице Каширина. На кадрах видно, что столкнулись две легковушки. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участки дороги сильно затруднено. О пострадавших не сообщается. Подробности уточняются.