В Рязани депортировали пятерых иностранцев, осужденных за преступления

В Рязанской области сотрудники полиции провели депортацию пятерых иностранцев, ранее осужденных за ряд преступлений. Группа, состоящая из четырех мигрантов из стран Средней Азии и одной представительницы Африки, находилась в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области. Все депортированные лица были осуждены за серьезные преступления, включая разбойное нападение, организацию нелегальной миграции, сбыт наркотиков и занятия проституцией. После отбытия сроков наказания в отношении них было принято решение о нежелательности пребывания на территории России. Сотрудники полиции доставили иностранцев в международный аэропорт «Домодедово», откуда они вылетели на родину за свой счет.

Фото: Рязанская полиция