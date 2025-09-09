В Роструде разъяснили правила работы в предпраздничные дни

Согласно письму Роструда, продолжительность рабочего дня сотрудников в предпраздничный день должна быть сокращена на один час, независимо от продолжительности смены. Об этом сообщает РИА Новости. В документе уточняется, что это правило касается работников, трудящихся на условиях неполного рабочего времени или по совместительству. В случаях, когда сокращение рабочего времени невозможно, переработка на час должна быть компенсирована. Если же длительность смены составляет один час или менее, работник не обязан выходить на работу.

