В Роструде разъяснили правила работы в предпраздничные дни
Согласно письму Роструда, продолжительность рабочего дня сотрудников в предпраздничный день должна быть сокращена на один час, независимо от продолжительности смены. Об этом сообщает РИА Новости. В документе уточняется, что это правило касается работников, трудящихся на условиях неполного рабочего времени или по совместительству. В случаях, когда сокращение рабочего времени невозможно, переработка на час должна быть компенсирована. Если же длительность смены составляет один час или менее, работник не обязан выходить на работу.

