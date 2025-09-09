В России значительно упала потребность в водителях

В нем сказано, что число таких вакансий за август сократилось на треть относительно прошлогоднего периода. Специалисты предполагают, что это связано с охлаждением рынка автоперевозок и изменением логистических процессов. В то же время медианная зарплата водителей не изменилась и сохранилась на уровне 90 тысяч рублей.

В России значительно упала потребность в водителях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата. ру».

В нем сказано, что число таких вакансий за август сократилось на треть относительно прошлогоднего периода.

Специалисты предполагают, что это связано с охлаждением рынка автоперевозок и изменением логистических процессов.

В то же время медианная зарплата водителей не изменилась и сохранилась на уровне 90 тысяч рублей.