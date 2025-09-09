Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 09
23°
Срд, 10
20°
Чтв, 11
21°
ЦБ USD 82.34 0.78 09/09
ЦБ EUR 96.57 1.09 09/09
Нал. USD 82.41 / 82.30 09/09 09:55
Нал. EUR 96.90 / 97.44 09/09 09:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
Вчера 13:15
1 029
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 036
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 669
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 369
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России высказались о рисках целевого обучения для студентов-бюджетников
В России врачи выразили обеспокоенность рисками целевого обучения для студентов-бюджетников. По данным РБК и опроса «Справочника врача», 25% респондентов считают, что инициатива может нарушить конституционные права, ещё 25% предупреждают о формальном подходе к работе и снижении качества помощи. Половина сторонников признают, что молодые специалисты вряд ли сами поедут в удалённые районы, тогда как четверть отмечают, что обязательная отработка может дать опыт и продвижение по службе. Минздрав заявил, что законопроект учитывает предложения граждан и профессионалов и может быть доработан в Госдуме во втором чтении.

В России врачи выразили обеспокоенность по поводу рисков, связанных с целевым обучением для студентов-бюджетников. Как сообщает РБК, выводы сделаны на основе опроса, проведенного среди медицинских работников «Справочником врача».

По мнению респондентов, инициатива может привести к нарушению конституционных прав (25% опрошенных) и созданию условий для работы «для галочки», что негативно скажется на качестве медицинской помощи (еще 25%).

Половина врачей, поддерживающих инициативу, отметили, что молодые специалисты вряд ли сами отправятся работать в удаленные населенные пункты, где особенно остро не хватает кадров. Четверть сторонников целевого обучения же подчеркивают, что обязательная отработка может помочь молодым врачам получить необходимый опыт и продвинуться по карьерной лестнице.

В ответ на критику Минздрав заявил, что законопроект разрабатывался с учетом предложений граждан и профессиональных сообществ. В ведомстве также добавили, что в документ могут быть внесены поправки на этапе его рассмотрения в Госдуме во втором чтении.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости