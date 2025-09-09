В России высказались о рисках целевого обучения для студентов-бюджетников

В России врачи выразили обеспокоенность рисками целевого обучения для студентов-бюджетников. По данным РБК и опроса «Справочника врача», 25% респондентов считают, что инициатива может нарушить конституционные права, ещё 25% предупреждают о формальном подходе к работе и снижении качества помощи. Половина сторонников признают, что молодые специалисты вряд ли сами поедут в удалённые районы, тогда как четверть отмечают, что обязательная отработка может дать опыт и продвижение по службе. Минздрав заявил, что законопроект учитывает предложения граждан и профессионалов и может быть доработан в Госдуме во втором чтении.

В России врачи выразили обеспокоенность по поводу рисков, связанных с целевым обучением для студентов-бюджетников. Как сообщает РБК, выводы сделаны на основе опроса, проведенного среди медицинских работников «Справочником врача».

По мнению респондентов, инициатива может привести к нарушению конституционных прав (25% опрошенных) и созданию условий для работы «для галочки», что негативно скажется на качестве медицинской помощи (еще 25%).

Половина врачей, поддерживающих инициативу, отметили, что молодые специалисты вряд ли сами отправятся работать в удаленные населенные пункты, где особенно остро не хватает кадров. Четверть сторонников целевого обучения же подчеркивают, что обязательная отработка может помочь молодым врачам получить необходимый опыт и продвинуться по карьерной лестнице.

В ответ на критику Минздрав заявил, что законопроект разрабатывался с учетом предложений граждан и профессиональных сообществ. В ведомстве также добавили, что в документ могут быть внесены поправки на этапе его рассмотрения в Госдуме во втором чтении.

