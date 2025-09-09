В России высказались о рисках целевого обучения для студентов-бюджетников

В России врачи выразили обеспокоенность по поводу рисков, связанных с целевым обучением для студентов-бюджетников. Как сообщает РБК, выводы сделаны на основе опроса, проведенного среди медицинских работников «Справочником врача».
По мнению респондентов, инициатива может привести к нарушению конституционных прав (25% опрошенных) и созданию условий для работы «для галочки», что негативно скажется на качестве медицинской помощи (еще 25%).
Половина врачей, поддерживающих инициативу, отметили, что молодые специалисты вряд ли сами отправятся работать в удаленные населенные пункты, где особенно остро не хватает кадров. Четверть сторонников целевого обучения же подчеркивают, что обязательная отработка может помочь молодым врачам получить необходимый опыт и продвинуться по карьерной лестнице.
В ответ на критику Минздрав заявил, что законопроект разрабатывался с учетом предложений граждан и профессиональных сообществ. В ведомстве также добавили, что в документ могут быть внесены поправки на этапе его рассмотрения в Госдуме во втором чтении.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости