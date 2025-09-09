В России предложили засчитывать уход за детьми в трудовой стаж в двойном размере

Группа депутатов предложила учитывать период ухода за детьми до полутора лет в страховой и трудовой стаж в двойном размере. Инициатива, размещенная на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности, направлена на поддержку родителей, особенно многодетных семей. По мнению авторов, такие изменения позволят произвести перерасчет страхового стажа и пенсий для родителей, что существенно повысит уровень их пенсионного и социального обеспечения. Депутаты уверены, что это также будет способствовать увеличению рождаемости и улучшению демографической ситуации в стране, соответствуя приоритетам государственной социальной политики.

Предлагаемые изменения касаются как Трудового кодекса, так и Федерального закона «О страховых пенсиях», и могут значительно повысить привлекательность статуса семьи в России.