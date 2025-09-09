В России предложили делать 50% скидки на оплату ЖКУ для воспитателей детсадов

В России предложили предоставить 50% скидки на оплату коммунальных услуг для воспитателей и педагогов детских дошкольных учреждений, имеющих непрерывный стаж работы в десять лет и более. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на депутата Леонида Слуцкого. Он отметил, что профессиональные педагоги самоотверженно трудятся ради детей, и их вклад в будущее нации неоценим. Политик подчеркнул, что воспитатели отдают детям все свои силы, время и любовь, и заслуживают поддержки со стороны общества. «ЛДПР будет добиваться введения льготы по оплате услуг ЖКХ для тех, кто посвятил свою жизнь работе с детьми», — заявил он.

