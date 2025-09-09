«Ъ»: в России падает спрос на майонез

По данным газеты, в России розничные продажи майонеза в натуральном выражении сократились на 4% с августа 2024 года по июль 2025 года. Это объясняется ростом популярности здорового образа жизни у граждан. Вместе с тем снижение продаж майонеза частично компенсируется спросом потребителей на соусы, сделанные на его основе. Продажи выросли за год на 2,1%, однако их доля в сегменте на 9,4 процентного пункта ниже, чем у майонеза, — порядка 25%.

В России падает спрос на майонез. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщил «Ъ».

По данным газеты, в России розничные продажи майонеза в натуральном выражении сократились на 4% с августа 2024 года по июль 2025 года. Это объясняется ростом популярности здорового образа жизни у граждан.

Вместе с тем снижение продаж майонеза частично компенсируется спросом потребителей на соусы, сделанные на его основе. Продажи выросли за год на 2,1%, однако их доля в сегменте на 9,4 процентного пункта ниже, чем у майонеза, — порядка 25%.