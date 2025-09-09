В России могут запретить фруктовые сидры с 2026 года

С 1 января 2026 года Росалкогольтабакконтроль прекратит регистрацию сидров, не изготовленных из яблочного сырья. По закону сидр признаётся только напитком из яблочного сока или концентрата, поэтому под запрет попадут фруктовые сидры из груш, ягод и других плодов, а также импортная аналогичная продукция. Производители предлагают легализовать термин «фруктовый сидр» или ввести техрегламент ЕАЭС. В противном случае часть компаний будут вынуждены изменить рецептуру и переклассифицировать напитки как пиво.

С 1 января 2026 года Росалкогольтабакконтроль (РАТК) прекратит регистрацию сидров, произведенных не из яблочного сырья. Это решение основано на строгой трактовке федерального закона, согласно которому сидром признается только напиток, изготовленный из яблочного сусла или концентрата. Об этом сообщает РБК.

В результате этого нововведения под запрет попадет целый сегмент фруктовых сидров, включая напитки из груш, ягод и других фруктов, который активно развивался в последние годы. Иностранные производители также не смогут поставлять аналогичную продукцию на российский рынок.

Производители выражают недовольство таким решением и считают, что проблема должна решаться не запретом, а легализацией понятия «фруктовый сидр» или принятием технического регламента ЕАЭС, который обсуждается уже несколько лет. В условиях новых ограничений некоторые производители могут быть вынуждены изменить рецептуру своих напитков и перевести их в категорию пивных для выживания на рынке.