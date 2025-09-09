В Подмосковье учитель ОБЖ и физкультуры разбился на мотоцикле
В Подмосковье учитель ОБЖ и физкультуры опаздывал на урок и разбился на мотоцикле. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".
Отмечается, что во время езды 32-летний мужчина потерял равновесие, слетел с двухколесного транспорта и попал под колеса авто.
По данным канала, пострадавший получил серьезные травмы и скончался до приезда скорой.
Видео: Telegram-канал «Плохие новости 18+", фото: личная страница погибшего в соцсетях