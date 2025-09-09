В МВД рассказали о новых правилах регистрации граждан

С 1 сентября вступил в силу новый порядок регистрации граждан по месту жительства и пребывания в России, пишет пресс-служба МВД РФ. Теперь граждане, находящиеся в сложной ситуации, смогут обращаться за регистрацией не только лично, но и через доверенных лиц с нотариально заверенной доверенностью. Это значит, что им не нужно будет присутствовать при подаче и получении документов. Также новые правила учитывают особенности для военнослужащих, детей-сирот и представителей коренных народов. Теперь законные представители смогут получать результаты регистрации для детей младше 14 лет. Кроме того, из новых правил убрали лишние процедуры и уточнили список документов, которые можно предоставить по желанию.

