В МВД рассказали о новых правилах регистрации граждан
