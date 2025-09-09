В Лесной после ЧП на заводе направили усиленную бригаду медиков

В поселок Лесной Шиловского района после ЧП на заводе направили усиленную бригаду медиков автопоезда «Забота и здоровье». Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил на заседании облправительства 9 сентября.
По словам главы региона, в команде автопоезда работают узкие врачи-специалисты, а также медики-диагносты с необходимым оборудованием. С учетом специфики травм пострадавших в бригаду добавлены сурдолог и отоларинголог.
Павел Малков поручил министру здравоохранения Александру Пшенникову обеспечить все условия для качественной работы мобильной бригады медиков, и для жителей, которые придут на прием.
Губернатор также добавил, что работа по ликвидации последствий ЧП продолжается.
Напомним, ЧП на заводе в Шиловском районе произошло утром 15 августа. Аварийно-спасательные работы 19 августа завершили.
