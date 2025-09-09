В Красноярском крае вынесли приговор отцу погибших от дихлофоса детей

В Красноярском крае вынесли приговор отцу погибших от дихлофоса детей. Об этом пишет «Российская газета».

Жителя села Красная сопка признали виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Установлено, что 20 сентября 2024 года мужчина использовал аэрозоль от насекомых в доме и, проигнорировав инструкцию, недостаточно проветрил помещение. Средство попало на мебель, продукты, посуду и постели.

На следующий день родителей и детей госпитализировали с отравлением. Три девочки и мальчик погибли. Позже выжившая мать родила еще одного ребенка, но он скончался, захлебнувшись рвотой.