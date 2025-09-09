В Клепиковском районе расследуют обстоятельства гибели дайвера на водоеме

Касимовский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Рязанской области занимается расследованием инцидента, произошедшего 7 сентября 2025 года на одном из водоемов Клепиковского района. 34-летний житель Москвы, находясь в компании друзей, занимался подводным плаванием с использованием специального снаряжения. Во время очередного погружения мужчина не смог самостоятельно подняться на поверхность и утонул. Следственные органы оперативно выехали на место происшествия для проведения осмотра. В ходе проверки следователи установят все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

