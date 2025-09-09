В Госдуме хотят поднять возрастной лимит по семейной ипотеке до 40 лет

Рязань
В России предложили повысить возрастной порог для получения льгот, в частности поднять предел по семейной ипотеке до 40 лет. Об этом сообщило издание «Абзац» со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб. По её словам, многие молодые специалисты после вуза не успевают воспользоваться льготами из‑за возрастных ограничений. Бессараб отметила, что, например, у врачей льготы часто заканчиваются сразу после интернатуры, и предложила продлить льготы по трудоустройству, трудовым правам и семейной ипотеке до 40 лет, чтобы у молодых семей был временной запас для оформления ипотеки.

В России предложили повысить возрастной порог для получения льгот, в частности поднять возрастной лимит по семейной ипотеке до 40 лет. Об этом сообщило издание «Абзац» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

По её словам, многие молодые специалисты после выпуска из вуза не успевают воспользоваться льготами из‑за текущих возрастных ограничений.

«Хотелось бы выравнять, понять, кого мы считаем молодыми специалистами. Но объективности ради, например, для врачей часто молодость заканчивается вместе с социальными льготами сразу после завершения интернатуры. Он еще не успевает сам поработать, а у него уже заканчиваются льготы. Таких специалистов просто жаль, и хотелось бы продлить [льготы] для молодежи по трудоустройству, по обеспеченности трудовыми правами, по семейной ипотеке до 40 лет. Сегодня во всем мире семьи в 25-26 создаются, и хотелось бы, чтобы у них был запас по времени, например, на семейную ипотеку», — отметила Бессараб.