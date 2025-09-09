В Госдуме хотят поднять возрастной лимит по семейной ипотеке до 40 лет

В России предложили повысить возрастной порог для получения льгот, в частности поднять возрастной лимит по семейной ипотеке до 40 лет. Об этом сообщило издание «Абзац» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.
По её словам, многие молодые специалисты после выпуска из вуза не успевают воспользоваться льготами из‑за текущих возрастных ограничений.
«Хотелось бы выравнять, понять, кого мы считаем молодыми специалистами. Но объективности ради, например, для врачей часто молодость заканчивается вместе с социальными льготами сразу после завершения интернатуры. Он еще не успевает сам поработать, а у него уже заканчиваются льготы. Таких специалистов просто жаль, и хотелось бы продлить [льготы] для молодежи по трудоустройству, по обеспеченности трудовыми правами, по семейной ипотеке до 40 лет. Сегодня во всем мире семьи в 25-26 создаются, и хотелось бы, чтобы у них был запас по времени, например, на семейную ипотеку», — отметила Бессараб.