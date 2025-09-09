В Госдуме хотят поднять возрастной лимит по семейной ипотеке до 40 лет

В России предложили повысить возрастной порог для получения льгот, в частности поднять предел по семейной ипотеке до 40 лет. Об этом сообщило издание «Абзац» со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб. По её словам, многие молодые специалисты после вуза не успевают воспользоваться льготами из‑за возрастных ограничений. Бессараб отметила, что, например, у врачей льготы часто заканчиваются сразу после интернатуры, и предложила продлить льготы по трудоустройству, трудовым правам и семейной ипотеке до 40 лет, чтобы у молодых семей был временной запас для оформления ипотеки.

