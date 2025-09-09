В 2025 году в Рязани водители получили более 120 тысяч писем со штрафами
За восемь месяцев 2025 года рязанские водители получили более 120 тысяч писем со штрафами за нарушения ПДД. Отмечается, что большая часть писем доставлена в электронном виде через сервис «Электронное заказное письмо» Почты России. В этом случае квитанция на оплату автоматически приходит в личный кабинет «Госуслуг». Для тех, кто не может получать письма в электронном формате, их доставляют в традиционном бумажном виде.
