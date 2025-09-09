Ученые обнаружили причину роста случаев ожирения

По мнению исследователей, на ситуацию может влиять глобальное потепление. Анализ показал, что в жаркую погоду люди чаще покупают сладкие напитки, соки и мороженое, что приводит к повышенному потреблению сахара. При температуре ниже 10-12 °C потребление добавленного сахара растет незначительно. Однако при каждом дополнительном градусе в диапазоне 12-30 °C люди добавляют в свой рацион примерно 0,7 г сахара в день.

Ученые обнаружили причину роста случаев ожирения. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на журнал Nature Climate Change (NCC).

По мнению исследователей, на ситуацию может влиять глобальное потепление. Анализ показал, что в жаркую погоду люди чаще покупают сладкие напитки, соки и мороженое, что приводит к повышенному потреблению сахара.

При температуре ниже 10-12 °C потребление добавленного сахара растет незначительно. Однако при каждом дополнительном градусе в диапазоне 12-30 °C люди добавляют в свой рацион примерно 0,7 г сахара в день.

Особенно подвержены этому влиянию люди с низкими доходами, у которых ограничен доступ к здоровым продуктам. Эксперты прогнозируют, что при наихудшем сценарии изменения климата к концу столетия ежедневное потребление сахара в этих группах может увеличиться на 5 г, что значительно повысит риск развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.