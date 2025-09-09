Трамп: решение конфликта на Украине осложнилось из-за вражды Путина и Зеленского

Как сказал Трамп, решение украинского конфликта казалось ему «самым простым» из всех, однако ситуация осложнилась из-за «взаимной вражды» на уровне лидеров стран. «Я говорил: этот конфликт должен стать самым простым из всех, поскольку я прекрасно лажу с [президентом России] Владимиром Путиным… Однако ситуация сложна, поскольку между ним и Владимиром Зеленским много ненависти, очень много», — заявил глава Белого дома. Он добавил, что по-прежнему решительно настроен на то, чтобы добиться урегулирования украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение украинского конфликта осложнилось из-за вражды российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом глава Белого дома сказал в интервью радиостанции WABC, передало РИА Новости.

