Стало известно, кто может занять место нового замглавы Минобороны России

Первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков может занять пост заместителя министра обороны, сообщает «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время. Ранее обсуждались два варианта его назначения — в Минобороны или в ВЭБ. РФ на должность заместителя главы госкорпорации. В итоге выбран переход в Министерство обороны, где Осьмаков будет курировать техническое развитие Вооруженных сил. В настоящее время он координирует работу нескольких департаментов и управлений в Минпромторге.

В настоящее время он координирует работу нескольких департаментов и управлений в Минпромторге. Его опыт в промышленности и торговле рассматривается как полезный для вопросов технического оснащения армии.

