Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 09
23°
Срд, 10
20°
Чтв, 11
21°
ЦБ USD 83.24 0.9 10/09
ЦБ EUR 98.03 1.46 10/09
Нал. USD 83.65 / 82.30 09/09 18:25
Нал. EUR 97.85 / 98.49 09/09 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
Вчера 13:15
1 431
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 217
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 792
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 451
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Сборная Рязанского приборного завода победила в Спартакиаде трудящихся города Рязани

Команда Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) завоевала первое место в Спартакиаде трудящихся города Рязани. Состязания были посвящены трудовому вкладу рязанцев в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 930-летию Рязани.

Соревнования проходили на различных площадках города в следующих спортивных дисциплинах: мини-футбол, гиревой спорт, дартс, настольный теннис, пулевая стрельба, легкая атлетика, плавание, а также прошли состязания «Мама, папа, я».

Сборная ГРПЗ по итогам Спартакиады заняла первое место в общекомандном зачете. Заводские команды по дартсу и мини-футболу взяли золото, по настольному теннису и по пулевой стрельбе — серебро, а в легкой атлетике и плавании — бронзу.

Кроме того, были определены победители и призеры в личных зачетах, в результате которых заводчане завоевали 11 медалей разного достоинства.

Василий Пасько стал лучшим в настольном теннисе среди мужчин, Павел Кашаев — в плавании, а Ирина Фролова — в легкой атлетике.

На вторую ступень пьедестала почета поднялись Наталья Крюкова — настольный теннис, Наталья Булаева — дартс, Роман Тарасов — гиревой спорт, Станислав Загинайко — плавание, Екатерина Мосолкова — легкая атлетика.

Бронзовыми призерами стали Наталья Останкова — дартс, Сергей Синев — пулевая стрельба, Николай Абрамкин — гиревой спорт.

«Спорту на нашем предприятии традиционно уделяется большое внимание. Это часть корпоративной культуры. Совместный спортивный досуг помогает сплочению коллектива, повышению мотивации сотрудников на достижение результата. И вот наши спортсмены в очередной раз стали лучшими, показав пример командного духа и профессионализма. Мы гордимся нашей заводской сборной. Так держать и новых побед!» — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Спартакиада трудящихся Рязани организована управлением по физической культуре и массовому спорту администрации г. Рязани. В ней приняли участие работники 17 предприятий.