Сборная Рязанского приборного завода победила в Спартакиаде трудящихся города Рязани

Команда Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) завоевала первое место в Спартакиаде трудящихся города Рязани. Состязания были посвящены трудовому вкладу рязанцев в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 930-летию Рязани.

Соревнования проходили на различных площадках города в следующих спортивных дисциплинах: мини-футбол, гиревой спорт, дартс, настольный теннис, пулевая стрельба, легкая атлетика, плавание, а также прошли состязания «Мама, папа, я».

Сборная ГРПЗ по итогам Спартакиады заняла первое место в общекомандном зачете. Заводские команды по дартсу и мини-футболу взяли золото, по настольному теннису и по пулевой стрельбе — серебро, а в легкой атлетике и плавании — бронзу.

Кроме того, были определены победители и призеры в личных зачетах, в результате которых заводчане завоевали 11 медалей разного достоинства.

Василий Пасько стал лучшим в настольном теннисе среди мужчин, Павел Кашаев — в плавании, а Ирина Фролова — в легкой атлетике.

На вторую ступень пьедестала почета поднялись Наталья Крюкова — настольный теннис, Наталья Булаева — дартс, Роман Тарасов — гиревой спорт, Станислав Загинайко — плавание, Екатерина Мосолкова — легкая атлетика.

Бронзовыми призерами стали Наталья Останкова — дартс, Сергей Синев — пулевая стрельба, Николай Абрамкин — гиревой спорт.

«Спорту на нашем предприятии традиционно уделяется большое внимание. Это часть корпоративной культуры. Совместный спортивный досуг помогает сплочению коллектива, повышению мотивации сотрудников на достижение результата. И вот наши спортсмены в очередной раз стали лучшими, показав пример командного духа и профессионализма. Мы гордимся нашей заводской сборной. Так держать и новых побед!» — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Спартакиада трудящихся Рязани организована управлением по физической культуре и массовому спорту администрации г. Рязани. В ней приняли участие работники 17 предприятий.