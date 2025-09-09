Рязанская ГАИ заблокировала проезд большегрузу, на месте собралась пробка

Кадры сделали на улице Карла Маркса в Скопине. По словам очевидцев, полицейская машина перекрыла дорогу большегрузу из-за того, что на данном участке запрещено проезжать грузовикам. Отмечается, что на месте образовалась пробка.