Рязанская ГАИ заблокировала проезд большегрузу, на месте собралась пробка
Кадры сделали на улице Карла Маркса в Скопине. По словам очевидцев, полицейская машина перекрыла дорогу большегрузу из-за того, что на данном участке запрещено проезжать грузовикам. Отмечается, что на месте образовалась пробка.
Фото и видео: Telegram-канал «СКОПИН НАРОДНЫЙ»