Рязанец оформил кредиты на 6,4 млн рублей и не стал их выплачивать

В полицию обратились представители банка и рассказали, что клиент онлайн оформил займы на развитие бизнеса и покупку машины на общую сумму 6 миллионов 470 тысяч рублей и отказывается выполнять долговые обязательства. Правоохранители нашли 39-летнего злоумышленника и задержали его. Выяснилось, что мужчина зарегистрировал на себя ИП и подал в банк ложные сведения о финансовых оборотах и платежеспособности. Деньги он потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Рязанцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Рязанец оформил кредиты на 6,4 млн рублей и не стал их выплачивать. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратились представители банка и рассказали, что их клиент онлайн оформил займы на развитие бизнеса и покупку машины на общую сумму 6 миллионов 470 тысяч рублей и отказывается выполнять долговые обязательства.

Правоохранители нашли 39-летнего злоумышленника и задержали его. Выяснилось, что мужчина зарегистрировал на себя ИП и подал в банк ложные сведения о финансовых оборотах и платежеспособности. Деньги он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Рязанцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.