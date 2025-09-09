Рязань
Рязанец избил и ограбил свою девушку и ее бывшего молодого человека
Рязанец избил и ограбил свою девушку и ее бывшего молодого человека. Об этом пишет пресс-служба УМВД по региону.

33-летнего пьяный мужчина, по предварительной информации, заметил свою 26-летнюю возлюбленную рядом с ее экс-бойфрендом. Фигурант не стал выяснять причины происходящего и напал на обоих. Во время драки девушка упала и ударилась головой об асфальт. После дебошир забрал деньги, паспорта и телефон у жертв и скрылся.

Злоумышленника задержали.

В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему). На время предварительного следствия фигуранта заключили под стражу.