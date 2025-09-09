Рязань
Рязанцы выразили недовольство беспорядком, оставленным на улице Ленина
Фото: Скопин народный