Рязанцы выразили недовольство беспорядком, оставленным на улице Ленина

Рязанцы выразили недовольство беспорядком, оставленным на улице Ленина. Об этом сообщили в телеграм-канале «Скопин народный». По словам местных жителей, несмотря на то, что благоустройство пешеходной части улицы Ленина еще не завершилось, прохожие уже начали замечать негативные последствия недобросовестного поведения некоторых посетителей. Горожане недовольны тем, что мусор портит внешний вид места. Автор поста призвал всех граждан проявлять бережное и аккуратное отношение к общественным местам.

Фото: Скопин народный