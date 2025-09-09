Рязанцев предупредили о рейдах Госавтоинспекции

Во вторник, 9 сентября, инспекторы будут проверять водителей на нарушение перевозки детей. Жителям напомнили, что пассажиры младше 7 лет должны ездить в автомобиле со специальной удерживающей системой под вес и рост ребенка, зафиксированной ремнями. За нарушение правила предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.

