Рязанцев предупредили о рейдах Госавтоинспекции
Во вторник, 9 сентября, инспекторы будут проверять водителей на нарушение перевозки детей. Жителям напомнили, что пассажиры младше 7 лет должны ездить в автомобиле со специальной удерживающей системой под вес и рост ребенка, зафиксированной ремнями. За нарушение правила предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.
Рязанцев предупредили о рейдах Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Во вторник, 9 сентября, инспекторы будут проверять водителей на нарушение перевозки детей.
Жителям напомнили, что пассажиры младше 7 лет должны ездить в автомобиле со специальной удерживающей системой под вес и рост ребенка, зафиксированной ремнями.
За нарушение правила предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.