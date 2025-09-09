Рязань
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
Вчера 13:15
1 431
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 216
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 792
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 451
Рязанцев оставят без света 10 сентября
В Октябрьском районе Рязани отключат электроэнергии 10 сентября. Об этом сообщила пресс-служба РГРЭС.

Света не будет с 09:30 до 16:00 по адресам:

  • улица Ленпоселок, д. 25ЛитБ;
  • улица Школьная, д. 1-64;
  • улица Попова, д. 1-31;
  • улица Садовая, д. 1-10;
  • улица Луговая, д. 2-42;
  • улица Тепличная, д. 1-15;
  • улица 1-я Механизаторов, д. 25, 25а, 27.

Во время отключения будут проводиться плановые работы по обрезке ветвей деревьев.