Рязанцев оставят без света 10 сентября

В Октябрьском районе Рязани отключат электроэнергии 10 сентября. Об этом сообщила пресс-служба РГРЭС. Света не будет с 09:30 до 16:00 по адресам: улица Ленпоселок, д. 25ЛитБ; улица Школьная, д. 1-64; улица Попова, д. 1-31; улица Садовая, д. 1-10; улица Луговая, д. 2-42; улица Тепличная, д. 1-15; улица 1-я Механизаторов, д. 25, 25а, 27. Во время отключения будут проводиться плановые работы по обрезке ветвей деревьев.