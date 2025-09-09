Рязань
Итоги года New
Публикации
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
Вчера 13:15
1 026
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 036
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 669
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 369
RS: Трампу следует удвоить дипломатические усилия после слов Путина об Украине
Президент США Дональд Трамп должен активизировать дипломатические усилия после заявлений Владимира Путина о возможном мирном урегулировании конфликта в Украине. На саммите ШОС Путин отметил, что приемлемое решение возможно при здравом смысле. Встреча Трампа с Путиным на Аляске не дала результатов, но у президента ещё есть шанс продвигать переговоры между США, Россией и Украиной, игнорируя призывы к новым санкциям и военному давлению. Реальный диалог важнее ожидания, несмотря на возможную неоднозначную реакцию общества.

Президент США Дональд Трамп должен усилить свои дипломатические усилия в свете недавних заявлений российского лидера Владимира Путина о конфликте в Украине. Как сообщает Responsible Statecraft, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Путин отметил, что достижение приемлемого варианта урегулирования возможно, если восторжествует здравый смысл.

Публикация подчеркивает, что встреча Трампа с Путиным на Аляске не привела к ожидаемым результатам, однако у президента США все еще есть возможность активизировать усилия по прекращению конфликта. Для этого ему необходимо игнорировать призывы к введению новых санкций и оказанию военного давления на Россию.

Эксперты считают, что Трамп должен инициировать переговоры между Россией, Украиной и США. Хотя такой шаг может вызвать неоднозначную реакцию общественности, реальный диалог является необходимым для достижения мира, и ожидание не поможет в этом процессе.