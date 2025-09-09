Россиянам могут ужесточить выдачу виз

Россиянам могут ужесточить выдачу виз. Об этом пишет РБК со ссылкой на итальянское издание ANSA.

Еврокомиссия начала работу над 19-м пакетом антироссийских санкций. В него могут попасть дополнительные ограничения для туристов из РФ.

Отмечается, что решение хотят рассмотреть также из-за большого потока путешественников минувшим летом. Кроме того, ограничения могут коснуться и российских дипломатов.