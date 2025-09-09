Российские хакеры взломали четыре финансирующих ВСУ фонда

Отмечается, что некоторые из них направляли деньги «Азову"* (террористическая организация, запрещена в РФ) и РДК* («Русский добровольческий корпус» — террористическая организация, запрещена в РФ). «Взяли в работу четыре фонда, один из них международный INVICTUS, остальные три по Украине. Два из них, включая международный, полностью в нерабочем состоянии. Около четырех суток они не могут восстановить ничего и возобновить свою работу», — рассказал собеседник издания. Речь идет об украинских фондах «НА ЩИТІ", «Фундація сили», «Твій крок», а также о международном INVICTUS.

