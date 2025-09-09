Проект о запрете трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию внесен в Госдуму

Согласно законопроекту, предполагается, что член семьи иностранца, работающего в России, не будет иметь право на въезд и пребывание в стране. Запрет не распространится на граждан Белоруссии. Как указали в пояснительной записке, принятие закона снизит миграционный приток на 15-20%.

Группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о запрете трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию. Об этом 9 сентября сообщило ТАСС.

Согласно законопроекту, предполагается, что член семьи иностранца, работающего в России, не будет иметь право на въезд и пребывание в стране. По словам авторов инициативы, запрет не распространится на граждан Белоруссии.

Как указали в пояснительной записке, принятие закона снизит миграционный приток на 15-20%.