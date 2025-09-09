Павел Малков: с открытием ФАПов уровень медицинской помощи на селе становится выше

Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков в комментарии журналистам по итогам заседания Правительства региона, которое он провел 9 сентября. Ряд рассмотренных вопросов касался строительства и обновления учреждений здравоохранения и культуры в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков в комментарии журналистам по итогам заседания Правительства региона, которое он провел 9 сентября. Ряд рассмотренных вопросов касался строительства и обновления учреждений здравоохранения и культуры в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

Так, в Рязанской области по поручению губернатора продолжается работа по расширению сети фельдшерско-акушерских пунктов.

«Благодаря нацпроекту „Продолжительная и активная жизнь“ в этом году откроем 22 ФАПа в двенадцати муниципалитетах региона. Люди их очень ждут. С открытием ФАПов уровень медпомощи на селе становится выше. За последние два года мы построили в регионе 46 таких объектов и 2 врачебные амбулатории», — подчеркнул Павел Малков.

Губернатор отметил, что план развития социальной инфраструктуры сформирован на несколько лет вперед. Работа, которая проведена и продолжается в рамках национальных проектов, позволяет серьёзно преобразить всю социальную сферу.

«Рязанская область сейчас участвует во всех проектах и программах, благодаря которым есть возможность вести модернизацию школ, строительство поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, оснащать детские школы искусств, спортивные, медицинские учреждения современным оборудованием. Работы идут в графике, построенные и отремонтированные объекты запускаются. Системно решаем важную задачу по выводу на современный уровень всех наших социальных учреждений», — сказал Павел Малков.

Зампред Правительства области — министр здравоохранения Александр Пшенников доложил в ходе заседания о том, что уже получили лицензии и начали работу четыре ФАПа в селах Бычки и Желобово Сараевского района, Кермись и Польное Ялтуново Шацкого района. До конца текущей недели откроются еще четыре фельдшерско-акушерских пункта в селах Красильниково Спасского района, Турмадеево Ермишинского района, Турово Ряжского округа и Казинка Скопинского района. До середины ноября все остальные 14 объектов тоже заработают. Каждый ФАП полностью укомплектован необходимыми специалистами и новым медоборудованием. Прилегающие территории также обязательно благоустраиваются.