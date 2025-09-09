Рязань
Павел Малков: открытие инновационного завода по производству лечебного питания в Рязанской области — пример реального импортозамещения
Губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя открытие в регионе нового завода компании «Леовит» по производству лечебного и энтерального питания, заявил, что создание инновационного завода по производству лечебного питания — пример реального импортозамещения. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Завод по производству линейки специализированного, в том числе энтерального питания «ЛЕОВИТ ONCO» и «Леовит PHARMA», запущен в Новомичуринске Пронского района.

Новое производство создано в рамках соглашения, которое подписали в этом году на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Павел Малков и президент компании «ЛЕОВИТ» Татьяна Пилат. Совокупный объем инвестиций в проект составит 1,8 млрд рублей.

Завод оснащен современным оборудованием, позволяющим производить продукты согласно международным стандартам безопасности и качества. Использование автоматизированных производственных линий обеспечивает большой объем производства и высокую скорость выхода продукции на рынок.

Открытие инновационного завода по производству лечебного питания Павел Малков назвал важным событием для Рязанской области и страны в целом.

«Это очень большой шаг в развитии и здравоохранения, и всей российской медицинской промышленности. У нас сейчас на рынке порядка 80% энтерального питания — иностранного производства. А завод, запущенный в нашем регионе, позволит эту ситуацию кардинально изменить и обеспечить пациентов современным лечебным питанием по всей стране. Это еще сотни рабочих мест и единственное в своем роде отечественное производство, где используется российские научные разработки. Пример реального импортозамещения», — подчеркнул он.

Президент компании «ЛЕОВИТ» Татьяна Пилат поблагодарила Губернатор Павла Малкова за конструктивное взаимодействие.

«Благодаря содействию Правительства Рязанской области мы смогли запустить в самый короткий срок завод лечебного энтерального питания, который сможет обеспечить зондовым питанием всех нуждающихся в нем», — сказала она.